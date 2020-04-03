Украина не может позволить себе не работать, - Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах

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Дополнительные ограничения на работу бизнеса в новых карантинных мерах отсутствуют.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру", - сказал он.

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"Все это работает и будет работать дальше", - подчеркнул Шмыгаль.

"Украина не может позволить себе не работать два-три месяца или полгода", - отметил премьер.