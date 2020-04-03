Украина не может позволить себе не работать, - Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру", - сказал он.
"Все это работает и будет работать дальше", - подчеркнул Шмыгаль.
"Украина не может позволить себе не работать два-три месяца или полгода", - отметил премьер.
Позакрывали все кафе, бары, магазины, базары, сферу обслуживания, прекратили транспортное сообщение, итд...
Без работы остались уже сотни тысяч людей...
Это что такое, не ограничения для бизнеса?