Украина не может позволить себе не работать, - Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах

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Украина не может позволить себе не работать, - Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах

Дополнительные ограничения на работу бизнеса в новых карантинных мерах отсутствуют.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру", - сказал он.

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"Все это работает и будет работать дальше", - подчеркнул Шмыгаль.

"Украина не может позволить себе не работать два-три месяца или полгода", - отметил премьер.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+16 Romk@
На работу добраться вы не можете, но работать надо
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03.04.2020 12:46
+14 Василь Грім
Как это нет ограничений для бизнеса?
Позакрывали все кафе, бары, магазины, базары, сферу обслуживания, прекратили транспортное сообщение, итд...
Без работы остались уже сотни тысяч людей...
Это что такое, не ограничения для бизнеса?
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03.04.2020 12:45
+13 Бессоница
Идиоты, если вы считаете АТБ, Эпицентр, Еву, Неболей малым бизнесом, то это сети.
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03.04.2020 12:45
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