Непрофессионалы из правительства Зеленского оставили без средств оборонные предприятия, - нардеп от "ЕС" Забродский

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Правительство президента Владимира Зеленского из-за затягивания с утверждением государственного оборонного заказа оставило без средств военно-промышленные предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский в Фейсбук.

"Шестой год Вооруженные силы и другие силовые ведомства героическими усилиями защищают Украину. Шестой год волонтеры, бизнесмены, конструкторы, ученые, все неравнодушные люди прилагают титанические усилия для того, чтобы наши военнослужащие были оснащены всем необходимым", - отметил он.

"В то же время государственный оборонный заказ с декабря 2019 "успешно" путешествует между кабинетами чиновников Министерства обороны Украины, Министерства экономики и СНБО", - отметил депутат.

Забродский подчеркнул, что из-за неутверждения государственного оборонного заказа остаются без денег оборонные предприятия.

"На все это время приостановлено финансирование значительной части государственных предприятий из состава "Укроборонпрома". Большинство из них вынуждены финансово балансировать на грани выживания, теряя первенство во внедрении новейших технологий и квалифицированные кадры", - подчеркнул он.

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Представитель "Европейской Солидарности" отметил, что проект государственного оборонного заказа был рассмотрен Комитетом ВРУ по национальной безопасности, обороны и разведке несколько недель назад.

"После рассмотрения проект документа получил более двух десятков различных замечаний и был отправлен на доработку. Тем не менее, это не мешало финансовому обеспечению ГОЗ по статьям, которые не вызывали вопросов", - пояснил депутат.

При этом он добавил, что нет никаких объяснений почти трехмесячного отсутствия соответствующего финансирования для, например, государственного концерна "Укроборонпром".

"Вопрос к специалистам из очередной "профессиональной" властной команды - не кажется ли вам, что именно так и теряется время, главный ресурс в вооруженной борьбе и обеспечении обороноспособности нашего государства?" - резюмировал Забродский.