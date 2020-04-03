Двое врачей заразились COVID-19 во Львове, - горсовет

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Двое врачей заразились COVID-19 во Львове, - горсовет

У двоих докторов из львовских больниц подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Один из медиков - 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи. Он находился дома на самоизоляции, а после ухудшения самочувствия находится в инфекционной больнице с пневмонией.

Второй врач - из пятой городской поликлиники, он находился на лечении в пятой больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной также изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют. Мужчина 1966 года, перевезен в инфекционную больницу.

Данные о положительных ПЦР-тестах двух врачей получены сегодня.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+3 Чип
Да новость в том что минус два врача,через неделю другую в Украине некому будет лечить больных.Кто из врачей сбежал,кто в бессрочном отпуске,кто уволился а кто помрет или будет лежать больным.И что будет когда,не дай Бог,Василь Грім заболеет а врачей бахуй?
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03.04.2020 13:01
+2 18c49ed2
В том, что каждый заразившийся врач, вместо борьбы с заразой невольно занимается ее распространением.
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03.04.2020 13:00
+2 Василь Грім
повторяй это каждый день...
Ведь врачи, как и все люди заражаются... И некоторые умирают...
Люди вообще имеют свойство умирать, от разных болезней.
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03.04.2020 13:06
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