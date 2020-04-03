Враг обстрелял из 120-мм минометов позиции ВСУ вблизи Новотошковского и Орехово, потерь нет, - Минобороны

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По состоянию на 12:30 сегодняшнего дня наемники РФ уже осуществили четыре обстрела по позициям ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ночь прошла спокойно, однако уже утром оккупанты осуществили 4 обстрела", - сказано в сообщении.

Так, на луганском направлении противник выпустил 26 мин 120-мм калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Новотошковского.

Кроме того, 6 мин 120-мм калибра и 5 мин калибра 82 мм разорвались на позициях украинских войск возле Орехово: "Здесь же раздавался вражеский станковый противотанковый гранатомет".

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На донецком направлении российско-оккупационные войска 20 минут из станкового противотанкового гранатомета и пулемета большого калибра обстреливали украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в районе Красногоровки.

Также, в период с 7:45 до 9:15 со стороны Сосновского выпустили 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя.

"На все сегодняшние вражеские обстрелы Объединенные силы ответили метким огнем из станковых противотанковых гранатометов и продолжают контролировать ситуацию. За текущие сутки потерь с нашей стороны не допущено, потери противника уточняются", - сказано в сообщении.