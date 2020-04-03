С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин

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С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин

Кабинет Министров запретил с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 6 апреля запрещается находиться в общественном месте без медицинской маски и посещать спортивные и детские площадки.

Кроме того, запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность. Собираться в группы более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и спровождения детей) также запрещено.

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С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин 01

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+44 Who's Here
Документы всегда нужно иметь при себе, нельзя собираться в группы. 73% дебилов променяли европейскую демократию от Пороха на кацапскую демократию от зебила С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5821
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03.04.2020 13:20
+20 Иванов Юрий 9255343a
И без смартфона......цаки когда раздадут?
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03.04.2020 13:20
+18 re4evil
сначала друзи зеленского продали с наваром маски, а теперь зеленский просит паспорт предъявить ? неплохо квартал95 поживляется ...
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03.04.2020 13:27
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