В больницах Киева с пневмонией сегодня находятся почти 400 больных, - Кличко

1209

В столичных больницах с диагнозом "пневмония" сейчас находятся почти 400 больных. У них уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В медицинских учреждениях столицы начали практику обязательного тестирования всех больных различными видами пневмонии. Тесты, определяющие наличие коронавируса, сегодня в больницах есть. В больницах с диагнозом "пневмония" сегодня находятся почти 400 больных", - сообщил он.

Отмечается, что у всех пациентов уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса.

"Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса. Ежегодно пневмонией в мире болеют почти 450 млн человек, это 7% населения планеты. Пневмония становится причиной около 4 миллионов смертей ежегодно", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю представителей всех конфессий проводить Пасхальные богослужения онлайн, - Кличко