Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы: "Чтобы не было так, что у них ничего нет"

Об этом он заявил во время совещания 3 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей относительно того, что у них ничего нет", - сказал он.
Зеленский отметил, что медики - в эпицентре заражения.
"И они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", - добавил глава государства.