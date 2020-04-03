Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы: "Чтобы не было так, что у них ничего нет"

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Президент Владимир Зеленский призвал проверять доставку прибывших тестов на коронавирус, защитных костюмов и медоборудования в больницы областей.

Об этом он заявил во время совещания 3 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей относительно того, что у них ничего нет", - сказал он.

Зеленский отметил, что медики - в эпицентре заражения.

"И они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", - добавил глава государства.

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