Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем

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Государственное бюро расследований в пятницу провело следственные действия с нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом, следующий допрос состоится 13 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал адвокат Маси Найем.

"Допрос сегодня был, в ходе допроса мы заявили ходатайство о переносе, поскольку узнали о новых статьях, по котором проводится расследовании, и их объединении. Следующий допрос состоится 13 апреля в 11.00", - сообщил адвокат.

При этом он выразил мнение, что следствие интересуется не содержанием записей, а их формой.

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"По нашему мнению, следствие больше беспокоит не то, что именно содержится в этих материалах, а то, в каком объеме они были переданы Гео, и кто конкретно их передавал. По нашей информации, это первая и самая главная цель этих уголовных дел - уточнить, в каком объеме есть записи на Дениса Ермака: это - главное, что тревожит бенефициаров этих уголовных дел", - считает адвокат.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

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