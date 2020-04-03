В результате подрыва на минах террористов на Луганщине погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, - ГУР

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В результате подрыва на минах террористов на Луганщине погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями.

В то же время, как сообщили в украинской разведке, противник активизировал минирования местности, в т.ч. на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений.

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"27 марта в Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирования местности в указанном районе", - сказано в сообщении.

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Минобороны разведка
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Топ комментарии
+3 wake up-UA
Розведення (відведення ЗСУ) воно таке. Дякуйте блазню... В результате подрыва на минах террористов на Луганщине погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, - ГУР - Цензор.НЕТ 2423
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03.04.2020 14:08
+1 Гундяй Крестовоздвиженский
Віва, вони не просто перестали стріляти, вони й не починали
твоя тупа тактика не працює
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03.04.2020 14:14
+1 Zemer
Это хорошо, что погибло 2 человека, а не 2 наших солдата
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03.04.2020 14:29
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