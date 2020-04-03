Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг

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В Германии в связи с пандемией коронавируса закрыли бордели, и тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными.

В Германии проституция легализирована. Тем не менее, бордели закрыли наряду с ресторанами и ночными клубами, чтобы замедлить распространение коронавируса, соощает Цензор.НЕТ со Euractiv.

"Коронавирус стал несчастьем для меня", — рассказала журналистам польская проститутка под именем Николь. Она работает в Бохуме и пожаловалась на то, что не имеет дохода с середины марта и ей негде спать. До карантина она платила борделю 90 евро в день, чтобы принимать клиентов и жить. Однако сейчас ей приходится оставаться у менеджера борделя.

"Секс-работники в Германии считаются самозанятыми, платят налоги и теоретически могут рассчитывать на помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам", — пишет издание.

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Николь рассказывает изданию, что подала в Центр занятости на возврат налогов и надеется получить пособие по безработице: "Если это произойдет, я смогу найти жилье".

Однако некоторые проститутки работают нелегально и им приходится предлагать свои услуги прямо на улице, чтобы свести концы с концами. "Спрос на платный секс сохранился, несмотря на риск подхватить вирус, — говорит Хейке Кетнер из благотворительной и образовательной организации Мадонна для помощи проституткам в Бохуме. — И женщины идут на риск".

Сюзанна Блиер Вилп из лоббистской группы Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг в Берлине рассказала Euractiv, что 80% всех проституток, количество которых в Германии оценивают в 100 тыс. — 200 тыс. человек, иностранки, которые приехали из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.

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"Многие смогли вернуться домой. Но другие оказались бездомными", — сказала Сюзанна Блиер Вилп. Она оценивает, что в Германии осталось 3−4% (до 8 тысяч) иностранных проституток: "Они приехали сюда ни с чем и надеялись заработать денег. Теперь они живут у друзей или на улице. Лишь единицам разрешили остаться в борделях".