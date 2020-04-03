Офис Генпрокурора будет добиваться прекращения незаконного строительства жилого квартала в Пуща-Водице, - Венедиктова

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Офис Генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала по улице Квитки Цисык в Пуща-Водице в г. Киеве по фактам незаконной вырубки деревьев, повреждения объектов культурного наследия и злоупотребления властью или служебным положением (ч. 3 ст. 246, ч. 5 ст. 298 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным, должностные лица ХК "Киевгорстрой", при содействии отдельных должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции и Киевской городской государственной администрации осуществляют незаконное строительство в Пуща-Водице.

"Участок площадью 0,69 гектара холдинговой компании был предоставлен в июле 2017 года в аренду на 15 лет для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Но на нем осуществляется строительство жилого комплекса, квартиры которого уже выставлены на продажу. Для их возведения было незаконно вырублено 214 деревьев. При этом, решение Киевсовета позволяло вырубку только одного дерева", - говорится в сообщении ОГП.

Дело взяла под личный контроль Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее мнению, территория Пуща-Водицы - это исторический ареал. В нем запрещено уничтожение насаждений и строительство новых жилых кварталов.

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"Именно поэтому прокуратура должна отреагировать на эту незаконную застройку, чтобы добиваться ее прекращения и привлечения к ответственности всех причастных. Мы также должны выяснить на основании чего предоставлялся участок и разрешения на это строительство и обеспечить возмещение всех убытков", - заявила Ирина Венедиктова.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.