Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил о планах перезапустить экономику в мае.
Об этом сообщил президент АТП Андрей Гундер, передает Цензор.НЕТ.
Он перечислил несколько ключевых моментов, которые прозвучали на этой встрече:
- Украина планирует в апреле ужесточить карантинные меры, чтобы замедлить распространение коронавируса, а в мае - "перезапустить экономику";
- страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца;
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- у домохозяйств и предприятий недостаточно резервов, чтобы пережить длительный карантин;
- несмотря на планируемые послабления для бизнес-деятельностьи в мае, пожилым людям и детям придется остаться дома;
- ВВП Украины в 2020 году из-за кризиса может сократиться на 4%;
- государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ и дополнительной помощи от международных партнеров;
- МВФ и Всемирный банк положительно отреагировали на голосование Верховной Рады по закону о банках и земельной реформе.