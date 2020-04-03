Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль

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Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил о планах перезапустить экономику в мае.

Об этом сообщил президент АТП Андрей Гундер, передает Цензор.НЕТ.

Он перечислил несколько ключевых моментов, которые прозвучали на этой встрече:

  • Украина планирует в апреле ужесточить карантинные меры, чтобы замедлить распространение коронавируса, а в мае - "перезапустить экономику";
  • страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца;

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  • у домохозяйств и предприятий недостаточно резервов, чтобы пережить длительный карантин;
  • несмотря на планируемые послабления для бизнес-деятельностьи в мае, пожилым людям и детям придется остаться дома;
  • ВВП Украины в 2020 году из-за кризиса может сократиться на 4%;
  • государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ и дополнительной помощи от международных партнеров;
  • МВФ и Всемирный банк положительно отреагировали на голосование Верховной Рады по закону о банках и земельной реформе.

Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль 01

Коронавирус и карантин
бизнес карантин экономия Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 Зэлэный_Змий
Так ужеж перезапустили. 40% роста. Кому мало? Порохоботам? Вот неугомонные!
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03.04.2020 14:47
+15 Валерій Atman
і бажано в турбо режимі , так як ви це вмієте! Перазапускачі довбані!
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03.04.2020 14:45
+15 Маркиз
Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7206
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03.04.2020 14:49
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