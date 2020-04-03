Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

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Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

Сегодня ночью в Украину прибыли 100 тысяч тестов, и к вечеру их доставят в регионы.

Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он также добавил, что 3 апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.

"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории", – отметил Кирилл Тимошенко.

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Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды.

Закупка необходимых спецсредств и оборудования осуществляется на постоянной основе, подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+6 Бессоница
А где прошлый закупленный миллион тестов, о которых рапортовал клоун?
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03.04.2020 15:05
+3 Игорь Монахов
Зебилы !!! Эти тесты должны были быть закуплеными вами еще поза вчера !!! Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7750
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03.04.2020 14:56
+3 mrSmith
У нас очередная реформа?
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
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03.04.2020 15:00
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