Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

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Сегодня ночью в Украину прибыли 100 тысяч тестов, и к вечеру их доставят в регионы.

Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он также добавил, что 3 апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.

"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории", – отметил Кирилл Тимошенко.

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Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды.

Закупка необходимых спецсредств и оборудования осуществляется на постоянной основе, подчеркнул Кирилл Тимошенко.