Предпосылок для переноса местных выборов пока нет, они должны состояться в октябре, - "слуга народа" Корниенко

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Несмотря на пандемию коронавируса, предпосылок для переноса местных выборов, которые должны состоятся в Украине в октябре 2020 года, нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"По состоянию на сейчас и на вчера, когда я последний раз говорил с президентом, то нет никаких предпосылок, чтобы выборов не было. Мы понимаем, что в отличие от тех стран, которые переносят выборы, у нас они должны быть назначены на октябрь. И сейчас, даже по самым апокалиптическим прогнозам пик эпидемии не произойдет, позже июня-июля 2020 года", - отметил он.

По словам Корниенко, говорить о том, что выборы, которые должны состоятся в октябре, нужно отменять в апреле - это не очень справедливая история.

Он рассказал, что сейчас решается вопрос, каким образом финансово обеспечить проведение местных выборов.

"Другой вопрос: как и в каком формате они будут проводится. Тут как раз есть несколько факторов, мы их все знаем, мы их все обсуждаем. Давайте будем реалистами и прагматиками: как бы не писали законодательство, как бы его не оттачивали и какую бы модель не выбирали, если нет денег на выборы, то они будут происходить каким-то определенным образом. Они не могут не происходить из-за отсутствия денег, но с другой стороны в рамках тех бюджетных изменений, которые обсуждались на прошлой неделе, мы сейчас работаем с бюджетным комитетом, чтобы попробовать заложить тот минимум, который по нашему с Центральной избирательной комиссией мнению, позволит таки провести эти выборы", - объяснил Корниенко.

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