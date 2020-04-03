Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом

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Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом

Кабмин Украины пересмотрел условия перевозки граждан городским и общественным транспортом, установив лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров равный количеству сидячих мест, утвердив их постановлением № 255 от 2 апреля 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, уточнен перечень предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться услугами общественным (служебным и арендованным автотранспортом, а также городским электротранспортом и транспортом, обслуживающим регулярные городские маршруты).

В этот перечень вошли предприятия и учреждения независимо от формы собственности, обеспечивающие охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации, финансовых и банковских услуг.

Кроме того, в список включены предприятия и учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, обеспечивающее деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.

При этом сохраняется обязательность обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты (на городских маршрутах допускается использование самостоятельно изготовленных респираторов и защитных масок), соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции.

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).

"Укрзализныце" также разрешили осуществлять отдельные пассажирские рейсы в международном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Администрацией Государственной пограничной службы.

Ранее к перевозке в салоне допускалось не более 10 чел. единовременно в маршрутках и не более 20 чел. единовременно в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев при обязательном ношении маски. После чего эту норму изменили, допустив единовременную перевозку пассажиров, занимающих до 50% сидячих мест в салонах транспортного средства.

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин транспорт COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Sergiy Nimuy
Правило 1,5 метра друг от друга в маршрутке можно не соблюдать - в транспорте вирус не заражает, по указанию Кабмина.
Так? Почему б не пойти по пути Туркменистана и не запретить маски и коронавирус? Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 5766
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03.04.2020 15:16
+9 No48
Угу ... У сусідній гілці - більше 2-х не збиратися, без паспорта з будинку не виходити.
То ви оптиміст, шановний
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03.04.2020 15:16
+9 belge
Не газуй. Через месяц.
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03.04.2020 15:18
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