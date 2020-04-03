Втрое меньше доноров из-за карантина: в Киевском центре крови готовы возить желающих на процедуры и домой

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Киевский городской центр крови призывает сдать кровь, ведь из-за карантина количество доноров уменьшилось в три раза.

Об этом в комментарии Укринформу рассказала заместитель директора Киевского городского центра крови Оксана Мулярчук, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день ситуация такова, что в связи с карантинными мерами ограничено движение транспорта, люди боятся приходить сдавать кровь. Люди боятся, что они могут передать кому-то болезнь COVID-19, не зная о том, что, например, являются переносчиками. Поэтому количество доноров уменьшилось", - сказала Мулярчук.

По ее словам, наибольшая потребность сегодня в группах с отрицательным резус-фактором.

"На данный момент больше всего мы нуждаемся во второй отрицательной и четвертой отрицательной группе крови. Тех, кто имеет такие группы крови, просим откликнуться и прийти сдать кровь. К сожалению, в донорах с отрицательными группами крови мы нуждаемся в особенности", - призвала она.

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В Киевском городском центре крови отметили, что до начала карантина ежедневное количество доноров составляло 150 человек, сейчас сдавать кровь приходит гораздо меньше людей.

"Благодаря коммуникативным действиям средств массовой информации на прошлой неделе и на этой неделе мы видим улучшение, однако и сейчас есть дефицит второй минус и четвертой минус группы крови. На сегодняшний день в среднем приходит до 50 доноров. Вчера у нас было около 80 доноров, сегодня значительно меньше - по состоянию на утро только 20 доноров. Если раньше мы могли прогнозировать приблизительное количество доноров, мы имели общую месячную потребность, ежедневно мы могли это отмониторить, то сегодня мы не можем спрогнозировать, сколько завтра может прийти доноров", - подчеркнула она.

По словам Мулярчук, за время карантина донорская активность снизилась в три раза.

"Общее количество уменьшения от потребности - это втрое. То есть в среднем нам нужно около 150 доноров, для того чтобы мы сказали, что все учреждения здравоохранения города Киева в полной мере обеспечиваются компонентами крови. На сегодняшний день такое количество уменьшено втрое, поэтому осуществлять определенный запас, недельный, компонентов крови, как мы это должны осуществлять в норме, мы не можем. Каждая доза крови выдается под конкретного пациента, рассматривается диагноз и только в ургентных случаях выдается в больницах", - отметила она.

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Мулярчук добавила, что в Центре крови во время карантина созданы все условия для безопасности доноров. Также всем донорам измеряют температуру тела. Тех доноров, у которых температура повышена, выше 37 градусов, направляют к семейным врачам за консультацией.

"Согласно требованиям международной Ассоциации службы крови, донор должен быть в маске во время пребывания в центре крови, он должен иметь возможность обработать руки антисептиком на всех этапах заготовки донорской крови, а также каждому донору перед тем, как он поднимется в регистрацию, измеряется температура" , - сказала она.

В то же время, те, кто сдал кровь, должны позвонить в Центр крови, если после донации, в течение 14 дней, были выявлены признаки COVID-19 и диагноз был лабораторно подтвержден.

"Если диагноз подтвержден, такая кровь изымается, однако для того чтобы мы могли изъять эту дозу крови, нам нужно создать определенный запас, то есть чтобы она проходила определенный карантин. На сегодня в рамках ограниченных возможностей очень трудно создать запас компонентов крови. Мы сейчас как раз над этим тщательно работаем, и поэтому мы всех просим, ​​пока еще ситуация не настолько критическая, прийти в центр крови и сдать кровь. У нас такой постулат: если вы все же вышли из дома, то выйдите ради спасения других людей", - подчеркнула она.

Кроме того, Центр крови организует подъезд для тех, кто планирует сдать кровь.

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"Вы можете позвонить в центр и зарегистрироваться, оставить свои контакты, адрес и мы, составив логистический маршрут, заберем вас и привезем на сдачу крови. Такой услугой пользуется около 10 доноров в день​​", - отметили в центре крови.

Отметим, сдать кровь в Киеве можно по адресам: ул. Максима Берлинского, 12, ул. Николая Пимоненко, 8, ул. Петра Запорожца, 26. Также в центр можно записаться онлайн.

По состоянию на 2 апреля 2020 критическая ситуация также сложилась в:

Городищенском районном территориальном медицинском объединении Черкасской области со всеми группами крови, кроме O (I) Rh (+)

Отделении трансфузиологии КНП "Специализированная медико-санитарная часть" Энергодарской городского совета Запорожской области с кровью -O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), B (III ) Rh (-), AB (IV) Rh (+), AB (IV) Rh (-)

Черниговском областном центре крови с кровью - O (I) Rh (+), O (I) Rh (-), B (III) Rh (+), B (III) Rh (-), AB (IV) Rh (-)

Сумском областном центре службы крови с кровью - O (I) Rh (+), O (I) Rh (-), AB (IV) Rh (+), B (III) Rh (+), а также мало крови A (II) Rh (+)

Одесской областной станции переливания крови с кровью - O (I) Rh (+), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), а также мало крови - A (II) Rh (+)

Одесской областной детской клинической больницы ООР с кровью A (II) Rh (+)

Винницком областном центре службы крови Винницкого областного Совета с кровью B (III) Rh (-), и мало крови - B (III) Rh (+), AB (IV) Rh (-)

Полтавской областной станции переливания крови Полтавского областного совета - мало крови O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), а крови всех групп в достаточном количестве.

Житомирском областном центре крови мало AB (IV) Rh (-), а крови всех групп достаточно, пишет Радио Свобода.

Обращается за помощью и Прикарпатский областной центр службы крови , в котором "запасы компонентов крови - на критическом уровне".

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также призвал доноров сдавать кровь.