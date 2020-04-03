Некоторые депутаты после прошлого заседания Рады находятся на самообсервации, - "слуга народа" Корниенко

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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что после последнего внеочередного заседания Верховной Рады "многие" из депутатов находятся на самообсервации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Верховная Рада - один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов: 6 или 7 депутатов, или 5 ... В отношении парламента это большая цифра", - подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что "очень много людей автоматически попадают на самоизоляцию", - те, кто общался с этим депутатом, находился рядом с ним.

Корниенко подчеркнул: "Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание (оно началось 30 марта и закончилось в ночь на 31 марта. - Ред.) ... Потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией, и вокруг него много было людей. Мы там много времени вместе провели, больше 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самообсервируемся".

Напомним, ранее нардеп Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом.

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