Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом", - СМИ

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Прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с малой фракцией "Слуги народа". Как известно, в малую фракцию входят ее руководители и главы комитетов от "СН". Среди прочих вопросов поднималась и тема записей, обнародованных с подачи народного депутата Гео Лероса, в отношении кадровых переговоров на коммерческой основе проводимых братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом. Во встрече многие принимали участие в режиме онлайн.

Как стало известно ZN.UA от участников этой встречи, президент заявил, что, во-первых, Андрей Ермак "был и является его другом". Во-вторых, Гео Лероса, опубликовавшего оперативные записи Службы безопасности Украины, глава государства назвал аферистом. И, в-третьих, президент подчеркнул: "Я ни у кого ничего не брал". При этом он порекомендовал оставить последнее слово в этой ситуации за правоохранителями, которые уже занимаются этим вопросом, передает Цензор.НЕТ.

Что касается Андрея Ермака, который также принимал участие во встрече, то он, как свидетельствуют источники издания, назвал себя "щитом президента", заявив высокому собранию, что нападки направлены не против него, а против самого Владимира Зеленского. Глава Офиса президента Украины сообщил, что за действиями Гео Лероса стоит его предшественник Андрей Богдан, его партнеры и соратники. Гео Лероса Андрей Ермак назвал "личным врагом" и пообещал "не простить ему этой выходки". Личные мотивы Лероса он объяснил местью за неназначение бывшего заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Ильи Сагайдака на должность в замминистра одного из министерств.

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"Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну", - резюмировал Андрей Ермак.

По данным издания от источников в СБУ, массив записей, часть которых широко разошлись в интернете, но не попали ни на один телевизионный канал, представляет собой почти 100 часов. Из них были выложены в сеть 13-14 часов. Кроме того, как утверждают в киевском Главке, где и велась разработка, на записях зафиксированы и моменты передачи денег.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".