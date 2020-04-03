В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом

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Мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo объявила, что временно прекратит варить пиво Corona и других своих брендов, поскольку правительство причислило ее к предприятиям, деятельность которых не является существенной для экономики.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что правительство Мексики распорядилось остановить работу предприятий, деятельность которых признана несущественной для экономики страны. Компания поставляет пиво Corona в 180 стран мира. Его производство приостановят с 5 апреля.

В Grupo Modelo отметили, что уже начали сокращать объемы производства, хотя считают, что пиво является агропромышленным продуктом. Там также пообещали обеспечить, чтобы 75% сотрудников пивоварни работали из дома, если власти разрешат им продолжить работу.

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