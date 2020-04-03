"России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ

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Группа депутатов Европейского парламента обратилась к руководству Европейского Союза с призывом поддерживать санкции, введенные для России по причине агрессии против Украины.

Заявление, текст которого передан "Интерфакс-Украина" в пятницу в Брюсселе, направлено на имя президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозера Борреля, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что по причине пандемии COVID-19 прозвучали призывы смягчить существующий санкционный режим с тем, чтобы была возможность получать необходимые товары, включая медицинское оборудование, для борьбы с коронавирусом. "Кроме того, были призывы к глобальному прекращению огня, чтобы сдержать пандемию и предоставить медицинские услуги на передовой. Мы, члены Европейского парламента, полностью поддерживаем необходимость солидарности и мирного разрешения продолжающихся конфликтов. Однако в этом письме мы хотим подчеркнуть тот факт, что не все существующие санкции препятствуют санкционированным странам приобретать медицинское оборудование и товары первой необходимости. В частности, мы стремимся предотвратить любую возможность пересмотра или отмены санкций ЕС против Российской Федерации в связи с пандемией", - заявили подписанты.

Они констатировали, что российские власти, проводя такие кампании, как отправка плохо применимой гуманитарной помощи в Италию, а также неверное толкование заявлений официальных лиц ООН, могут попытаться повлиять на позицию руководства ЕС и государств-членов относительно санкции.

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"Во-первых, мы хотели бы подчеркнуть, что введенные ЕС санкции против России не мешают России должным образом защищать здоровье своих граждан и вносить вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Санкции ЕС не нацелены на торговлю медицинскими товарами или другими товарами, необходимыми для общественного здравоохранения. Напротив, санкции включают эмбарго на торговлю оружием, запрет на экспорт товаров двойного назначения в военных целях, а также ограничения на доступ к некоторым чувствительным технологиям, особенно в нефтяном сектор", - напомнили руководству ЕС суть введенных санкций.

Подписанты также напомнили, что "во-вторых", Европейский парламент вместе с другими институтами ЕС и государствами-членами ЕС четко и неоднократно заявлял, что санкции против России могут быть пересмотрены только в том случае, если будет достигнут существенный прогресс в реализации Минских соглашений, а Россия для этого еще не сделала аналогичных конструктивных шагов, уже предпринятых Украиной. "В-третьих, России по-прежнему трудно доверять. Были зарегистрированы тревожные заявления российских врачей, обвиняющих российское правительство в сокрытии вспышки коронавируса в стране, и, таким образом, не оказывающее необходимой поддержки сектору здравоохранения для лечения пациентов, не говоря уже об отсутствии национальных усилий по выравниванию кривой коронавируса", - информируют депутаты ЕП.

Они также констатировали, что и внешняя дипломатическая служба ЕС выявила "огромную российскую кампанию по дезинформации, направленную на дискредитацию ЕС и разделение нашего Союза изнутри, ставя под сомнение нашу солидарность и способность совместно решать этот кризис". "Такая дезинформация и фальшивые новости не могут быть проигнорированы и оставлены без соответствующего ответа со стороны ЕС. Мы призываем вас обеспечить, чтобы любые попытки России отменить санкции ЕС были встречены требованием признаков доброй воли, ведущей к полной реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении.

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В этой связи депутаты ЕП считают, что "для начала российская сторона должна продемонстрировать приверженность обеспечению прочного прекращения огня на Донбассе и обеспечению доступа украинских врачей и представителей ВОЗ на временно оккупированные территории для противодействия COVID-19". "Хотя это и не связано с Минскими соглашениями, но имеет решающее значение для восстановления взаимного доверия", - убеждены они.

Подписанты также предлагают, что такие аналогичные действия должны быть применены в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии, где молдавским и грузинским властям должно быть разрешено предоставлять медицинские услуги и средства для сдерживания COVID-19.

При этом депутаты указали, что должно быть четко заявлено, что это не санкции ЕС ставят под угрозу сдерживание пандемии в России, а действия самой России. "Пока Россия опровергает и скрывает данные о фактическом распространении COVID-19 в стране, искажает глобальную трагедию ради ее политических выгод и продолжает агрессивные действия против соседних государств и их населения, санкции ЕС являются одними из единственно доступных мер для того, чтобы сохранить ответственность России и удержать ее от дальнейшего нарушения международного права и попыток подорвать наши европейские ценности и демократию. Мы надеемся, что вы поддержите нашу позицию и сделаете все, что в ваших силах, чтобы санкции ЕС в отношении России действовали и были строго связаны с полным выполнением Минских соглашений", - призвали руководство ЕС депутаты ЕП.

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Заявление подписали 19 депутатов наибольших парламентских групп. Среди них – Пятрас Ауштрявичюс, Анна Фотига, Радослав Сикорский, Марек Белка, Виола вон Крамон, Сандра Калниете, Андрюс Ансип, Андриус Кубилюс, Раса Юкневичяне и другие.