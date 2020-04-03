47 медиков уволили во время карантина из роддома на Сумщине, прокуратура открыла дело

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врач

Сумская местная прокуратура 1 апреля 2020 начала уголовное производство по факту нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников (ч. 1 ст. 172 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Основанием для этого стал видеосюжет, обнародован на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства", — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.

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Производство открыли по ч. 1 ст. 172 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде). Она предусматривает до двух лет исправительных работ.

Досудебное расследование ведут следователи Сумского отдела полиции.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
47 медиков уволили во время карантина из роддома на Сумщине, прокуратура открыла дело - Цензор.НЕТ 9760
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03.04.2020 15:59
+11 Yaroslav777
У меня тетка медик. По всей стране массово увольняют. Это у властных тварей оптимизацией называется. На огромные зарплаты чиновников дармоедов денег хватает, а не медицину нет.
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03.04.2020 16:01
+9 vitalmod
Хорошо что зебилы победили Супрун... конец эпохи доктора-смерти...
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03.04.2020 15:58
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