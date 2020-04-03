ПЦР-тесты медсестер и врачей Хмельницкого военного госпиталя, контактировавших с зараженными COVID-19, показали негативные результаты

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Все военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины, которые вошли в круг контактных лиц, продолжают находиться на самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сделанные вчера и позавчера лабораторные исследования методом полимеразной цепной реакции у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, которые попали в круг контактных лиц с больными COVID19, дали отрицательные результаты", - говорится в сообщении.

Начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Сергей Мельник говорит, что несмотря на это все военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины, которые вошли в круг контактных лиц, продолжают находиться на самоизоляции.

Госпиталь работает в усиленном противоэпидемический режим.

По данным командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, по состоянию на утро 3 февраля в воинских частях, дислоцирующихся в пределах области, 18 военнослужащих и работников находятся на изоляции (в частности - самоизоляции).

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 2 случая заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19.

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