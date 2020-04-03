За использование брата главы ОП Дениса Ермака в атаке на ТИС, владелец ТИС Ставницер внес конкурентов из KTL в черный список

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Видео, где компанию ТИС собираются расшатывать, снято в августе. На дворе апрель. У ТИС - ноль проблем как с "Укрзализницей", так и с Антимонопольным комитетом. Мы понимаем, почему все это произошло, кто именно за этим стоит и почему у них ничего не получилось.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал владелец ТИС Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера утром я думал о том, что устал. Что нужно как-то поддерживать команду, которая третью неделю не спит и уже начинает выдыхаться. А что им предложить? Не понимаю. Все только начинается. Вчера утром я думал о врачах. О том, как им страшно, и наверняка противно от того, что чиновники сейчас зашевелились и начали обещать им деньги и поддержку, лишь бы только они молчали. Вчера утром я думал, что знаю все еще слишком мало про инфузоматы и хирургические отсасыватели, зато уже слишком много про паучью борьбу за кабинеты – такие, знаете, в которых флаги стоят на подставках? Потом наступил вчерашний вечер, и я узнал, что какие-то люди с августа обсуждают "как расшатать монстра". Монстр – это бизнес, 25 лет назад начатый моим отцом с палатки на берегу болота, а сегодня выплачивающий миллиарды налогов. Мне звонят и пишут партнеры и журналисты, предлагают помощь, спрашивают, как мы будем реагировать и что собираемся говорить компании KTL Ukraine - логистическая компания", - заявил он.

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"Я скажу вот что – отдайте ваши 300 тысяч больнице Водников, или любой другой больнице в области. А лучше купите на них респираторов, и отдайте. А еще лучше перечислите Катерине Ножевниковой – они точно купят то, что нужно, и отдадут в правильные руки. Ситуация обострилась, друзья. Если мы, мягко говоря, офигели, когда смотрели это видео, представляю как офигели вы. Видео, где вы собираетесь нас ‘расшатывать’, снято в августе. На дворе апрель. У нас – ноль проблем как с Укрзализницей так и с Антимонопольным комитетом. Результат на табло, так у нас в Одессе говорят. Мы понимаем, почему все это произошло, кто именно за этим стоит и почему у них ничего не получилось. Не вижу смысла об этом рассказывать, у меня другая профессия. Если у прокуратуры не получится ответить нам всем, добросовестная ли это конкуренция, я расскажу сам", -добавил бизнесмен.

"Мне присылали ваше видео-оправдание. Такое. За эти сутки с десяток людей из отрасли мне звонили и рассказывали, как вы поливаете нас грязью. Еще раз – я не готов сейчас сидеть и все это разбирать по полочкам. Вот герои вчерашнего вечера:

https://www.facebook.com/andrey.kuzmin.54

Вот его номер телефона +380504925052

https://www.facebook.com/igor.khokhlov.12

Номера не знаю

Вот номер телефона компании: 066 774 4010

Задавайте вопросы им.

Мы внесли компанию в блек-лист. Уверен, тоже самое сделали вчера многие. К слову, ждем объяснений от вашей турецкой материнской компании Kınay Group Mersin.

Сергей Недяк, всегда знал, что вы – человек чести. Теперь вот вся страна знает. Спасибо вам от всех нас", - резюмировал он.

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"Мне сейчас срочно нужно найти способ заставить губернатора тратить деньги, которые ОГА выделила на борьбу с COVID. Потому что бизнесмены, которых я пригласил в Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области задают мне вопрос – как так, мы все тянем на себе, а область никак не помогает. Есть видео, как это сделать? Есть идеи, к кому пойти поговорить, чтобы это произошло? Присылайте в комменты", - добавил Ставницер.

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Ранее СМИ проанализировали записи разговоров брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса в августе-октябре 2019 г. и выявили, что он взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", что находится в Одессе, и его международных партнеров.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".





