289 тыс. малообеспеченных киевлян получат материальную помощь к Пасхе, - КГГА

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Согласно распоряжения Киевской городской государственной администрации, по случаю Пасхи, отдельные категории малообеспеченных киевлян получат материальную помощь в размере 280-300 гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 300 грн получат:

неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (3 276 грн.);

лица, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

лица, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";

лица, которые являются получателями социальной пенсии в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении";

лицам, которые являются получателями государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, на детей, получили тяжелую травму. нуждающимся в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность;

лицам, которые являются получателями государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, на детей, получили тяжелую травму. нуждающимся в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность; лица, которые являются получателями временной государственной социальной помощи

неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату;

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в размере 280 грн:

лица, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг;

неработающие трудоспособные лица, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лица, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ней.

Выплата материальной помощи будет осуществлена на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

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