"Пасха. Земля. Приват": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин и принятые Радой законопроекты

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Сегодня, 13 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят, как вести себя на Пасху, какие меры будут предприняты, стоит ли готовиться к ещё более жёсткому карантину, а также что принесёт Украине земельная реформа - тотальную распродажу или шанс аграриям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Пётр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Сергей Рахманин, глава фракции партии "Голос"

Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;

Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;

Сергей Надал, городской глава Тернополя;

Сергей Моргунов, городской глава Винницы;

Национализация "Приватбанка" Коронавирус и карантин
земля карантин Коломойский Пасха Шустер Приватбанк COVID-19 коронавирус
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