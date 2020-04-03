"Пасха. Земля. Приват": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин и принятые Радой законопроекты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Пётр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Сергей Рахманин, глава фракции партии "Голос"
Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;
Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;
Сергей Надал, городской глава Тернополя;
Сергей Моргунов, городской глава Винницы;