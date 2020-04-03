Референдум о "путинских" поправках в Конституцию России отложили из-за коронавируса

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Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о переносе из-за коронавируса всех избирательных кампаний, выборов и референдумов, которые были назначены с 5 апреля по 21 июня. В их число попадает и референдум об изменениях в Конституцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране", — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Референдум должен был состояться 22 апреля. Ранее за перенос голосования о поправках в Конституцию выступил и сам Путин.

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До этого закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющая" предыдущие президентские сроки Путина.

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