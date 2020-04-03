Музей Революции Достоинства просит власти не прекращать финансирование расследования "дел Майдана" и увековечения подвига Небесной Сотни

598

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства и представители семей Небесной сотни обратились к власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом обращении на имя Президента, главы Верховной Рады и премьер-министра.

Отмечается, что подписавшие письмо понимают и поддерживают необходимость оптимизации человеческих и финансовых ресурсов для борьбы с экономической стагнацией и эпидемией коронавируса в условиях внешней военной агрессии. При этом, по их мнению, реагирование на них должно "усилить консолидацию украинской нации на основе общечеловеческих ценностей и национальной идентичности, гражданского активизма и ответственности, утверждения политики памяти и формирования культуры памяти и в конце концов привести к победе, а не вызвать новый коллапс".



Положительный опыт Майдана - способность украинцев к объединению, солидарности и самопожертвованию перед угрозой их человеческому достоинству, гражданским правам и свободам, независимости государства - безоговорочный и признанный во всем мире факт. Беспокойство вызывает активизация реваншистских попыток отдельных политиков и политических сил опровергнуть это самопожертвование и опыт миллионов - перевернуть мир с ног на голову и тем самым вызвать новый раскол, ослабить гражданское общество и государство, что на руку только захватническому режиму Кремля", - сказано в письме.

Читайте также: Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета

Подписавшие призывают власти в условиях внесения изменений в Государственный бюджет обеспечить в частности: объективное и полное расследование "дел Майдана", увековечение подвига Небесной Сотни и значения Майдана, сооружение мемориала Небесной Сотни и музея Революции Достоинства в Киеве.

"Полное прекращение финансирования этих государственнообразующих проектов, даже временное, нивелирует уже вложенные государством и обществом масштабные человеческие и финансовые ресурсы. Это вместо экономии средств в перспективе приведет к безвозвратной их потере", - подытожено в письме.

Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.

Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

По этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.

Аналогичное предложение Минфина касается финансирования образования и науки - в частности планируется отменить финансирования грантов через Национальный фонд исследований, поддержку приоритетных научных исследований, приобретение вузами и научными институтами оборудования, отменить Фонд Президента по поддержке науки и образования, отменить доплаты молодым учителям в школах.

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.

После резонанса в обновленном варианте бюджета премьер Денис Шмыгаль заявил, что расходы на инфраструктуру, образование и культуру сохранены.