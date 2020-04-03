Новый случай COVID-19 зарегистрирован в Кременчуге, еще четверо мужчин получили положительные экспресс-тесты на коронавирус, - мэр Малецкий

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В Кременчуге выявлен еще один случай заболевания коронавирусом. Кроме того четверо работников одного предприятия получили положительные экспресс-тесты на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Сегодня получили положительный результат ПЦР-тестирования на коронавирус еще одного пациента. Это мужчина в возрасте 69 лет (район проживания - Раковка), был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение БИЛ "Кременчугская" 31 марта. Экспресс-тестирование на коронавирус дало отрицательный результат, однако ПЦР-анализ все-таки подтвердил наличие коронавируса в организме человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести, получает необходимое лечение, эпидемиологи отрабатывают круг его контактных лиц.

Также сегодня стало известно, что во время мониторингового обследования экспресс-тестами на COVID-19 работников одного из предприятий города, у четырех человек из 15 оказался положительный результат.

Установлено, что подозрение выявлено у мужчин, трое из которых проживают в Кременчуге, один - в Кременчугском районе (с.Песчаное). На данный момент все они помещены на обсервацию в больницу восстановительного лечения.

Сейчас медики уточняют эпидемиологический анамнез этих лиц, будут отправлены анализы на ПЦР-тестирование с целью уточнения диагноза.

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