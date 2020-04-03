В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА

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хасиды

В Умани (Черкасская область) от COVID-19 умер 47-летний гражданин США, который прибыл в Украину как паломник-хасид.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"У умершего в Умани хасида диагностировали COVID-2019. Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции", - написал чиновник.

По информации Боднара, умерший паломник имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь "не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+9 Ali Hasan
Тобто хасид не хотів лікуватися.
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03.04.2020 18:02
+7 Welt Schmerz
Меседж з Умані в США: "Изя всё".
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03.04.2020 18:17
+7 Топ Ган
...ответ - Ой! В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 4118
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03.04.2020 18:19
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