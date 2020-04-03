На Харьковщине на взятке 135 тыс. грн задержан чиновник Регионального офиса водных ресурсов, - прокуратура. ФОТО

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В Харьковской области правоохранители задержали на взятке чиновника регионального офиса водных ресурсов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют денежные средства за подписание договоров аренды имуществом указанного государственного учреждения.

3 апреля одного из должностных лиц руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области задержали на получениивзятки в сумме 135 тыс. грн.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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