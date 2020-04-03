При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко

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Белорусский президент Александр Лукашенко заподозрил, что при помощи глобальной паники и кризисной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса "сильные мира сего без войны хотят разделить мир".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТРК Мир, передает Белта.

"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - задал он вопрос интервьюеру.

По словам Лукашенко, "нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть". "И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил президент РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

Он уточнил, кого имеет ввиду: "У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок".

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.

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Коронавирус и карантин
карантин Лукашенко COVID-19 коронавирус
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+29 Підлога Маккартні
Просто Бацьку вылечившийся Шахов покусал При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4005 При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3659
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03.04.2020 18:39
+14 vitaliymkua
Усю бульбу вивезти хочуть з Білорусі. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8268
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03.04.2020 18:42
+14 cloud2009 26ea8082
ага.., поэтому США развернули мобильный крематории, и у них уже 10 млн безработных, путин спрятался в бункере, а Китай в экономической заднице (не считая умерших...) - сильные мира спланировали так.. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9802

Белорусы!, - по ходу у вашего колхозника-диктатора едет крыша...
Ставьте уже Кольку на царство...
Пора...
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03.04.2020 18:45
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