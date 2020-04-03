Руководитель филиала ДП "Днепропетровский облавтодор" задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

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Сотрудники управления стратегических расследований задержали на взятке руководителя филиала ДП "Днепропетровский облавтодор". Взятку чиновник требовал за передачу в аренду помещений производственной базы асфальтового завода, а получал средства в несколько этапов. При получении последней части взятки он был задержан

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Национальной полиции.

Во время следствия оперативники и следователи полиции задокументировали факт вымогательства директором одного из филиалов дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор" 100 тысяч гривен взятки. Уплата этой суммы выступала гарантией предоставления предпринимателю в аренду помещений производственной базы асфальтового завода.

В подтверждение достигнутых договоренностей бизнесмен должен был отдать в качестве задатка 10 процентов от общей суммы взятки.

Факт передачи первой части средств был задокументирован правоохранителями.

Сегодня, 3 апреля, на одной из автозаправочных станций Днепра оперативники управления стратегических расследований Национальной полиции в Днепропетровской области, следователи Днепровского отдела полиции совместно с Днепропетровской местной прокуратурой №3 задержали руководителя филиала при получении второго "транша" - 90 тысяч гривен.

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Чиновник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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