Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль

651

Деньги пойдут на покупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и медицинскую реформу в регионах.

Об этом написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Говорили, в частности, о совместном проект Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей"", — написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, невзирая на распространение COVID-19, международные партнеры готовы выделить Украине дополнительные 135 млн долларов на совершенствование медицинских услуг на местах.

Читайте также: Минфин рассчитывает до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет, - министр Марченко

"Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", — отметил Шмыгаль.