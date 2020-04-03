Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ. ВИДЕО

2622

По материалам Службы безопасности Украины прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания Covid-19 на временно оккупированной территории. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганщины.

Через средства массовой информации так называемые руководители псевдообразования пытаются убедить местное население, что на территории "ЛНР" лиц с симптомами коронавируса не обнаружено. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

Сами же жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

По информации СБ Украины, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19. Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.

По оперативным данным, больных "ОРВИ" в ВОТ пока насчитывается около 10 тысяч. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции

В то же время оккупационной администрацией РФ в Донецкой и Луганской областях все силы брошены на обеспечение безопасности распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования страны-оккупанта. Сотрудники СБУ констатируют нарушения главарями псевдобразования конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганщины.

Умышленные действия представителей оккупационных властей квалифицированные органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности. ФОТОрепортаж