Глава Минобороны Таран приказал остановить все стрельбы из ЗРК до выяснения обстоятельств падения снаряда в частное домовладение на Львовщине

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Во Львовской области в четверг, 2 апреля, во двор частного дома упала признанная ранее пригодной к использованию изношенная и неисправная зенитная управляемая ракета (ЗРК), в связи с чем стрельбы такими боеприпасами приостанавливаются до завершения проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-сслужбе Минобороны.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - цитирует в пятницу министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба министерства.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран.

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