Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов

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Из-за принятого в "турборежиме" закона на сотрудников таможни перестало распространяться постановление о начислении зарплат госслужащим. В полном объеме таможенники смогут получить зарплату в апреле.

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Не все, наверное, знают, но таможенники уже два месяца подряд получают вместо полноценных зарплат голые оклады. При этом они продолжают нести службу во время карантина: первыми встречают людей и фуры на границе, которые везут в том числе продукты на прилавки супермаркетов", — написал он.

По словам Нефьодова, январе Верховная Рада приняла Закон № 440-IX, который предусматривает новый порядок выплаты надбавок и схему расчета должностных окладов работникам таможни.

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"Закон принимали в турбо-режиме, а потому не заложили переходный период: уже с 13 февраля постановление Кабмина №15 о порядке начисления зарплат госслужащим перестала распространяться на Гостаможслужбу", — пояснил он.

В Минфин передали проект нового постановления об оплате труда таможенников. "Впрочем, дважды смена министров, начало карантина и кардинальный пересмотр государственного бюджета существенно задержали рассмотрение документа", — отметил Нефьодов.

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Глава Гостаможслужбы рассказал, что встретился с замминистра финансов Светланой Воробей. "Я рад, что мы сможем решить эту проблему в ближайшее время. Убежден, таможенники получат зарплату за апрель в полном объеме, а начисления за март будут откорректированы", — подытожил он.