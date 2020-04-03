Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия

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давид,арахамия

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг, предполагает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - сказал Арахамия в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что в настоящее время идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом… Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение … льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - отметил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующее внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля, - представитель Кабмина в ВР Мокан

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Топ комментарии
+8 Серый Вовк
Шо будете продавать ,ВОЗДУХ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990НЕБО? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5432СОЛНЦЕ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990ЗВЁЗДЫ ????
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03.04.2020 22:05
+6 Tesoro Malu
Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7257
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03.04.2020 22:07
+4 di Carmine
Это будет решать МВФ. А тандем Зеленский-Порошенко будут на этом основании спасать нас от дефолта
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03.04.2020 22:07
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