На 22:00 3 апреля число пациентов с СOVID-2019 выросло на 130 человек и составило 1072, - ЦОЗ

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По состоянию на 22-00 в Украине зафиксировано 1072 случая инфицирования коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В сообщении отмечается: "Подтверджено 1072 случая COVID-19 (по состоянию на 22:00, 3 апреля)

Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализуются образцы не только людей, которым установлено подозрение, а и контактных лиц.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4893 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Напоминаем! Позитивний результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования".