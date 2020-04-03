На 22:00 3 апреля число пациентов с СOVID-2019 выросло на 130 человек и составило 1072, - ЦОЗ

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По состоянию на 22-00 в Украине зафиксировано 1072 случая инфицирования коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В сообщении отмечается: "Подтверджено 1072 случая COVID-19 (по состоянию на 22:00, 3 апреля)

Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализуются образцы не только людей, которым установлено подозрение, а и контактных лиц.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4893 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Напоминаем! Позитивний результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования".

На 22:00 3 апреля число пациентов с СOVID-2019 выросло на 130 человек и составило 1072, - ЦОЗ 01

Коронавирус и карантин
карантин Центр общественного здоровья COVID-19 коронавирус
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+16 IN UA 7395a7cc
Тысячи вернувшихся из Европы без карантина - тысяча с диагнозами короны.
Це зробив кожен з вас 73%
Бо кожен з вас преЗедент!
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03.04.2020 22:14
+6 Aleksey Zabolotnyi
за все время карантина менее 4к сделано тестов , о чем можно говорить
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03.04.2020 22:17
+6 leshiy_com
проведено всего 4893 теста за 3 недели карантина карл! На 22:00 3 квітня кількість пацієнтів з СOVID-2019 зросла на 130 осіб і становить 1072, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8951
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03.04.2020 22:28
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