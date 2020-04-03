Приватбанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев Боголюбова, Коломойского, - пресс-служба банка

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ПриватБанк недавно подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере 5,5 млрд долл. США в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами – г-м Игорем Коломойским и г-м Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым, и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении отмечается: "Вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 года после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов. Вручение иска иностранным ответчикам состоится должным образом.

Иск Банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает Банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и / или контролировались г-м Коломойским и г-м Боголюбовым, по кредитным договорам, которые, как считает Банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен.

Такие трансакции включали схему, по которой 2,34 млрд долл. США были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами Банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн долл. США в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является частью требований ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд долл. США. Банк остается направленным на получение возмещения от своих бывших владельцев в полном объеме в связи с понесенным им убытком в период, когда Банк находился под их владением и контролем, и нацелен добиться правосудия как для Банка, так и для украинских налогоплательщиков"

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