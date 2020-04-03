СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский

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Служба безопасности Украины будет контролировать распределение медицинского оборудования в областях во время пандемии COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники СБУ должны помочь в решении проблемы: к сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечению и украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже", - сказал он.

Президент поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю привлекут СБУ.

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