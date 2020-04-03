СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский

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зеленский

Служба безопасности Украины будет контролировать распределение медицинского оборудования в областях во время пандемии COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники СБУ должны помочь в решении проблемы: к сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечению и украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже", - сказал он.

Президент поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю привлекут СБУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
больница Зеленский карантин СБУ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 Никита Ник
зеленский, а когда сбу - присмотрит за твоим дружком крадуцким, который набарыжил 900 тонн масок контрабандой за границу, оставив население Украины - без защиты во время эпидемии??
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03.04.2020 22:38
+13 саша паламарчук
При Пороху Україні вдалося швидше забезпечити Армію касками і бронежилетами у 2014, ніж при Зе людей масками від вірусу у 2020
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03.04.2020 22:38
+9 Серый Вовк
СБУ будет следить за больными ? СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Так вот зачем нам СБУ СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Ну Слава Богу наконец-то стало понятно предназначение этой организации ...
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03.04.2020 22:42
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