Потери доходов госбюджета от незаконных схем - 10 млрд гривен в месяц, - экс-министр финансов Уманский

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Бывший министр финансов Уманский уточнил, что государственный бюджет ежемесячно теряет около 10 млн млрд гривен, и пояснил, откуда берет эти цифры.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""5 млрд.грн. в месяц" - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округленная средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два. Чтобы "оптимизировать" такой объем НДС, необходимый объем самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - "уход" от налогообложения по прибыли 2-3 млрд.грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его "надувание", оспаривание, списание...) - еще порядка 2-3 в месяц. Четыре", - написал Уманский.

Экс-министр утверждает, что контрабанда на таможне либо частично замкнута на эти схемы, либо представляет собой операции в наличных, посчитать объемы которых без доступа к базам невозможно.

"И это и есть пока единственное уточнение - речь идет о порядка 10 млрд.грн. в месяц усредненно потерь доходов госбюджета", - утверждает Уманский.

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Ранее стало известно, что Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения – "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. – Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".