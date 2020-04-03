Сотрудник "Укроборонпрома" заболел коронавирусом и в тяжелом состоянии находится в больнице. Концерн предложил любую помощь, связанную с лечением - Найем

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заместитель генерального директора государственного предприятия "Укроборонпром" Мустафа Найем обнародовал информацию, что один из сотрудников предприятия, входящего в Конецрн заболел коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "Сегодня у нас печальная новость. У работника одного из наших предприятий обнаружили COVID19. Случай зарегистрирован не в производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, и к сожалению, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Концерн предложил семье нашего коллеги любую помощь, связанную с лечением и последующей реабилитацией. Руководство Концерна находится в постоянном контакте с семьей больного. Мы выражаем благодарность врачам, которые борются за жизнь нашего сотрудника.

Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным. Все они находятся дома на обсервации.

На самом предприятии проведены противоэпидемические мероприятия, помещения, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервовировалти на 14 дней.

Заболевший - пожилой токарь, последний раз был на работе 20 марта, с тех пор находился дома в связи с тем, что предприятие на время национального карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома почувствовал ухудшение состояния, вызвал скорую и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц.

Это - первый и пока единственный случай заболевания работника государственного оборонного предприятия из состава "Укроборонпром".

Ежедневно мы прилагаем невероятные усилия, чтобы защитить наших сотрудников. С начала национального карантина большая часть оборонных предприятий Концерна перешли в простой на - частичный режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В самом Концерне и компаниях-спецэкспортерах дистанционно работают 80% работников.

На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела работников и посетителей, закрытые столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все заграничные командировки, введен режим финансовой экономии".