У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдача всех интересов страны, включая землю, - Тимошенко

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Партия "Батькивщина" выступает против дефолта, но считает ошибочным подход действующей власти к решению проблем с государственным долгом.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила глава партии Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сегодня грубо манипулировать словом дефолт. У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдали страну. Собственность, землю, судебную систему, суверенитет. Нет такого выбора", - подчеркнула Тимошенко.

По ее мнению нужно выбрать другую модель работы с государственным долгом.

"На этот год у нас долг 11 млрд долл., взять хотят 8 млрд. Это означает, что можно даже на зачислять эти деньги в бюджет и сразу возвращать тем же структурам, которые нас и кредитуют. Это ошибочный путь, ставить или дефолт, или сдача всех интересов государства, включая землю", - заявила лидер "Батькивщины".

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Правильная стратегия, отметила Тимошенко, это переговоры с кредиторами Украины об оптимизации и реструктуризации долга, а также о 3-летних кредитных каникулах.