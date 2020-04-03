Минздрав 4 апреля опубликует рекомендации по правилам похорон умерших от коронавируса, - Ляшко

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время рабочей поездки в Тернопольскую область, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Завтра мы обнародуем алгоритм относительно процесса - с момента летального исхода до самого погребения. Он будет базироваться на рекомендациях ВОЗ, которые были обнародованы на этой неделе. Это все будет завтра на сайте Минздрава Украины", - отметил Ляшко.
Как сообщалось, во время рабочей поездки в Тернопольскую область главный государственный санитарный врач, в частности, встретился с членами штаба борьбы с коронавируса, посетил Козивскую райбольницу, пообщался с работниками инфекционного отделения и медиками Центра скорой помощи.