В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук

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осачук

В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"С 13:00 субботы (4 апреля), до 6:00 понедельника (6 апреля) в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей", – написал он.

Осачук попросил всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

"Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – призвал чиновник.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 апреля на Буковине зафиксирован 171 случай коронавируса. В медицинских учреждениях области находится 101 пациент, из них у 48 человек подтвержден коронавирус, остальные имеют подозрение.

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Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин COVID-19 Осачук Сергей коронавирус
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Топ комментарии
+13 Beer Bear
и что эти двое суток дадут,кроме ажиотажа в магазинах?
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04.04.2020 00:24
+11 Loki Farbauti f84b3b9a
разведка доложила, шо у вируса начался период брачных игр и именно в это время он будет особенно усиленно размножаться. и именно на территории области. здесь у него токовище!
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04.04.2020 00:29
+5 Куприк
В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей.

Это нарушение гражданских прав. Такое можно чудить только в 2 случаях : ВП или ЧП по всей стране. Вы хотите нарушить Закон , да В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 326
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04.04.2020 00:32
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