Украина думает над возможностями собственного производства аппаратов ИВЛ, - замглавы ОП Тимошенко

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Украина договаривается о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких из-за рубежа, но и думает над возможностями организации качественного производства их на своей территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы собрали всех импортеров аппаратов ИВЛ из Европы и Китая, переговорили с ними. Один из крупных швейцарских импортеров попросил нас о письме от президента и звонке от президента в Швейцарию, чтобы нам для Украины выделили большую квоту аппаратов ИВЛ. Нам не удалось сделать 500 аппаратов, мы сделали немного меньше, но они в апреле-мае будут доставлены в Украину", - рассказал он

Тимошенко указал, что ведется работа с другими импортерам и производителями этих аппаратов.

"Параллельно мы пытаемся запустить качественное производство аппаратов в Украине, но, к сожалению, на сегодняшний день пока работает единственное производство, которые делает аппараты ИВЛ", - сказал он.

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В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что концерн "Укроборонпром" когда-то было предприятие, которое производило аппараты ИВЛ, и они бесплатно предоставили документацию всем, кто хочет производить, но оказалось, что там не хватает нескольких важных деталей.

"Привлекли две крупные инженерные компании: Ajax Systems, которая производит сигнализации, и Sherp, которая делает вездеходы, которые предоставили всех своих инженеров и конструкторов, чтобы дочертить все конструкторские документы, и мы предоставим их всем украинским производителям, которые хотят делать аппараты ИВЛ", - отметил он.