В "антиКоломойский" законопроект о банках уже внесли 5 тысяч поправок, - Арахамия

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Ко второму чтению в законопроект по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже внесены 5000 поправок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос, когда ожидать принятия законопроекта в целом, Арахамия отметил: "Сейчас трудно определиться, потому что сегодня было подано 5 тысяч поправок. В "земле" (законопроект об открытии рынка земли), для сравнения, было 4018 - и это заняло больше месяца рассмотрения. и это еще не конец, потому что есть срок до конца недели, когда депутаты и фракции могут подавать еще правки. То есть я не исключаю вариант, когда будет 10 тысяч правок в этот законопроект".

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По словам Арахамия, есть три сценария развития ситуации.

"Первый - это договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали. Я думаю, это маловероятный сценарий, потому что это группы сопротивления так называемые. Второй сценарий - выносить в Раду только таблицу, которая принята комитетом и не рассматривать поправки в зале (есть такая регламентная норма, статья 119, как юристы сейчас говорят). и третья стратегия - 3, 4, 5, 10 ночей сидеть и правки проходить в таком режиме, как мы делали по земле ", - отметил депутат.

Он подтвердил, что на его коллег пытаются влиять, чтобы они не голосовали во втором чтении "банковский" законопроект.

"Конечно, пытаются влиять - и влияют. Это наша реальность. Это не только фракция "Слуга народа", это все фракции без исключения. Идет активное воздействие - кого-то запугивают, кого запутывают, кого пытаются купить. С этим надо жить, но я уверен , что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы преодолеть эти проблемы", - подчеркнул Арахамия.

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