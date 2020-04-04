Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко, произошел серьезный конфликт, - экс-заместитель генпрокурора Трепак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщил сам бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак
"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - сообщил он.
По словам Трепака, он был поражен такой постановкой вопроса. "Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная его обстоятельств?", – добавил бывший зам.
Он ответил Венедиктовой, что оснований для объявления подозрения нет, а значит оно будет незаконной.
"Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией", – утверждает Трепак.
После разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет".
После того генпрокурору направили рапорт с аргументацией касательно отсутствия оснований для сообщения о подозрении Стерненку.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.
Также, 25 марта в Офисе Генерального прокурора прошла встреча Венедиктовой с миинистром МВД Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко, на которой обсуждали состояние досудебного расследования по делу Павла Шеремета.
Рядом с делом Шеремета на совещании названо актуальным и резонансным дело активиста Стерненка, на которого было совершено несколько покушений, и в ходе одного из которых погиб нападавший.
Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака – его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненка обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.
Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н. КОГО ВИ ОБРАЛИ, ЗЕбіли?!?
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