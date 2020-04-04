Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко, произошел серьезный конфликт, - экс-заместитель генпрокурора Трепак

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила Виктору Трепаку о необходимости сообщить о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщил сам бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак

"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - сообщил он.

По словам Трепака, он был поражен такой постановкой вопроса. "Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная его обстоятельств?", – добавил бывший зам.

Он ответил Венедиктовой, что оснований для объявления подозрения нет, а значит оно будет незаконной.

"Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией", – утверждает Трепак.

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После разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет".

После того генпрокурору направили рапорт с аргументацией касательно отсутствия оснований для сообщения о подозрении Стерненку.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.

Также, 25 марта в Офисе Генерального прокурора прошла встреча Венедиктовой с миинистром МВД Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко, на которой обсуждали состояние досудебного расследования по делу Павла Шеремета.

Рядом с делом Шеремета на совещании названо актуальным и резонансным дело активиста Стерненка, на которого было совершено несколько покушений, и в ходе одного из которых погиб нападавший.

Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака – его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненка обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.

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