Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ

2870 66
ивл

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки установило контакт с офисом компании Tesla, основатель которой Илон Маск предложил обеспечить больницы разных стран аппаратами искусственной вентиляции легких.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Посольства Украины в США.

"Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем им не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен", - отметили в дипломатическом представительстве.

При этом заметили, что у Tesla много заявителей. "Но мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на реальный результат, учитывая динамическую статистику распространения коронавируса в мире", - подчеркнули в пресс-службе.

Также там добавили, что сейчас все посольства Украины нацелены на поиск дополнительной гуманитарной помощи для отечественных больниц в борьбе с Covid-19: "Это как раз один из тех случаев, когда любая помощь имеет значение, ведь коронавирус – это новый вызов для всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн

Коронавирус и карантин
карантин посольство Украины Tesla COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23 Zemer
Ульяна Супрун первой договорилась с Маском, а все пиар-бонусы достанутся виртуозу членопианисту
показать весь комментарий
04.04.2020 09:35
+16 Владимир Пономаренко 2f5552a6
А если был бы Порошенко то апараты уже отгрузили бы. А с вмазаным клоуном никто дел иметь не хочет боятся зашквара!
показать весь комментарий
04.04.2020 09:34
+11 Владислав Носковский
Міністерство благодійну допомогу оформить як закупку.
"Ще й онукам вистачить".
показать весь комментарий
04.04.2020 09:37
Смотреть комментарии