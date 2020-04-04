В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 66 случаев;
▪️ Волинская область - 17 случаев;
▪️ Днипропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 9 случаев;
▪️ Закарпатская область - 24 случая;
▪️ Запорожская область - 28 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 94 случая;
▪️ Кировоградская область - 19 случаев;
▪️ г. Киев - 195 случаев;
▪️ Киевская область - 77 случаев;
▪️ Львовская область - 14 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 8 случаев;
▪️ Ривненская область - 31 случай;
▪️ Сумская область - 37 случаев;
▪️ Тернопольская область - 135 случаев;
▪️ Харькавская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 8 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 206 случаев;
▪️ Черкасская область - 61 случай;
▪️ Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...