В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 66 случаев;
▪️ Волинская область - 17 случаев;
▪️ Днипропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 9 случаев;
▪️ Закарпатская область - 24 случая;
▪️ Запорожская область - 28 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 94 случая;
▪️ Кировоградская область - 19 случаев;
▪️ г. Киев - 195 случаев;
▪️ Киевская область - 77 случаев;
▪️ Львовская область - 14 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 8 случаев;
▪️ Ривненская область - 31 случай;
▪️ Сумская область - 37 случаев;
▪️ Тернопольская область - 135 случаев;
▪️ Харькавская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 8 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 206 случаев;
▪️ Черкасская область - 61 случай;
▪️ Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Viktor Kulyk
Спасибо бубачке за короновирус!
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
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04.04.2020 10:14
+2 Кирилл Лещенко
Вижу экспоненциальный рост, маскируемый дёрганной политикой выявления (тестирования). То, что пик пройдём 14-го, не вижу. Видать, 14-го мудрая власть введёт новые садистские ограничения. "Чтоб не было воздушно-капельной передачи, нужно просто перестать дышать" (с) В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9284
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04.04.2020 10:12
+2 cloud2009 26ea8082
ему малоросню не жалко....
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
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04.04.2020 10:29
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